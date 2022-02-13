Нікітюк у монокіні зі шворками попозувала на бортику басейну. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк, яка продовжує відпочивати у Таїланді, знову побалувала підписників гарячими знімками.

Телезірка вдягла відвертий купальник та зробила кілька фото у басейні для свого Instagram.

"Фотошпалери, на які ви заслуговуєте", - поіронизувала телеведуча.

Декольте Лесі не можна залишити без уваги фото з Instagram lesia_nikituk

Нікітюк кайфує під тайським сонцем

Над своєю дупцею Леся ретельно працює з тренером

Фірмові "ноги від вух" Нікітюк

Як відомо, сьогодні Леся може дозволити собі багато матеріальних благ. Але нещодавно ведуча назвала себе "ніщебродкою" та зізналася, що може легко прожити на 200 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Фотосесія коло яток: Нікітюк у мереживному міні з корсетом посвітила довжелезними ногами

Нікітюк без мейкапу показала, як олією відкорковувала собі чакри

Оце так поласувала: Нікітюк зламала зуба, коли їла раків. ФОТО