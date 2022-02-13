Нікітюк у монокіні зі шворками попозувала на бортику басейну. ФОТО
13 лютого 2022, 13:30
Телеведуча Леся Нікітюк, яка продовжує відпочивати у Таїланді, знову побалувала підписників гарячими знімками.
Телезірка вдягла відвертий купальник та зробила кілька фото у басейні для свого Instagram.
"Фотошпалери, на які ви заслуговуєте", - поіронизувала телеведуча.
Як відомо, сьогодні Леся може дозволити собі багато матеріальних благ. Але нещодавно ведуча назвала себе "ніщебродкою" та зізналася, що може легко прожити на 200 гривень.
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