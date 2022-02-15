57-річна Белуччі у чудернацькій сукні з балаклавою попозувала для російського глянцю. ФОТО

Італійська акторка Моніка Белуччі стала героїнею березневої обкладинки російського Harper's Bazaar.

Обкладинку представили у двох версіях. На одній Белуччі позує у повний зріст у сукні ALAÏA, на іншій – портретне фото акторки у водолазці Dolce&Gabbana.

На обох світлинах образи доповнювали прикрасами від Cartier.

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Нагадаємо, нещодавно Белуччі також знялася для обкладинки журналу Style.

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