57-річна Белуччі у чудернацькій сукні з балаклавою попозувала для російського глянцю. ФОТО

Вівторок, 15 лютого 2022, 12:00

Італійська акторка Моніка Белуччі стала героїнею березневої обкладинки російського Harper's Bazaar.

Обкладинку представили у двох версіях. На одній Белуччі позує у повний зріст у сукні ALAÏA, на іншій – портретне фото акторки у водолазці Dolce&Gabbana.

 
Сьогодні Белуччі частенько знімається для глянцю. Інколи навіть у компанії старшої доньки Деви Кассель
фото @stephanlisowski

На обох світлинах образи доповнювали прикрасами від Cartier.

 

Нагадаємо, нещодавно Белуччі також знялася для обкладинки журналу Style.

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