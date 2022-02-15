"Без гриму": Бужинська продемонструвала свій весняний, мегакучерявий образ. ФОТО

До офіційного настання весни ще близько двох тижнів, але співачка Катерина Бужинська до неї вже готова.

Свій новий образ артистка показала в Instagram, зазначивши, що вона без гриму.

Пахне весною, а новий образ піднімає настрій. Хай все буде добре", - побажала Катя.

Катерина до весни наростила собі цілу копицю кучерів

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Нагадаємо, якось Бужинська чесно розказувала, чому холодний блонд влітає їй у копієчку.

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