"Без гриму": Бужинська продемонструвала свій весняний, мегакучерявий образ. ФОТО

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:00

До офіційного настання весни ще близько двох тижнів, але співачка Катерина Бужинська до неї вже готова.

Свій новий образ артистка показала в Instagram, зазначивши, що вона без гриму.

Пахне весною, а новий образ піднімає настрій. Хай все буде добре", - побажала Катя.

 
Катерина до весни наростила собі цілу копицю кучерів

Нагадаємо, якось Бужинська чесно розказувала, чому холодний блонд влітає їй у копієчку.

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