Золото і тропічний вайб: Бужинська в Домінікані влаштувала парад пляжних луків
19 січня 2022, 10:59
Співачка Катерина Бужинська, яка належить до тих відьом щасливиць, що можуть їсти на ніч торт без наслідків для фігури, хизується нею на відпочинку в Домінікані.
42-річна зірка попозувала в ефектних пляжних аутфітах.
"Коли хочеться зупинити час", - зізналася Бужинська.
Нагадаємо, Катя вважає, що в байопіку її найкраще зіграла би Шарліз Терон.
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