Золото і тропічний вайб: Бужинська в Домінікані влаштувала парад пляжних луків

Середа, 19 січня 2022, 10:59

Співачка Катерина Бужинська, яка належить до тих відьом щасливиць, що можуть їсти на ніч торт без наслідків для фігури, хизується нею на відпочинку в Домінікані.

42-річна зірка попозувала в ефектних пляжних аутфітах.

 
Катерина дражниться своїми фото зі спекотної січневої Домінікани
фото з instagram бужинської 

"Коли хочеться зупинити час", - зізналася Бужинська.

 
Багатодітна зіркова мама вкотре похизувалася стрункою фігуркою
 
На пляжі Бужинська не забуває про стильні аксесуари
 
 
Цікаво, скільки в Каті купальників
 
Фотографує кохану дружину, мабуть, Дімітар
 
 
 
 

Нагадаємо, Катя вважає, що в байопіку її найкраще зіграла би Шарліз Терон.

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