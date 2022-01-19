Золото і тропічний вайб: Бужинська в Домінікані влаштувала парад пляжних луків

Співачка Катерина Бужинська, яка належить до тих відьом щасливиць, що можуть їсти на ніч торт без наслідків для фігури, хизується нею на відпочинку в Домінікані.

42-річна зірка попозувала в ефектних пляжних аутфітах.

Катерина дражниться своїми фото зі спекотної січневої Домінікани фото з instagram бужинської

"Коли хочеться зупинити час", - зізналася Бужинська.

Багатодітна зіркова мама вкотре похизувалася стрункою фігуркою

На пляжі Бужинська не забуває про стильні аксесуари

Цікаво, скільки в Каті купальників

Нагадаємо, Катя вважає, що в байопіку її найкраще зіграла би Шарліз Терон.

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