"Кажуть, я так симпатичніша": Бужинська на відпочинку показала лице без фільтрів та мейку
17 січня 2022, 18:03
Співачка Катерина Бужинська зазвичай на пляж ходить у макіяжі, прикрасах та при повному марафеті. Але на відпочинку у Домінікані Катя вирішила послухатися своїх фанів, які попросили її показатися без фільтрів.
У сторіс Instagram співачка виклала відео себе у природній красі і запитала в підписників, чи справді виглядає краще без гриму.
"Кажуть, я так симпатичніша та молодша", - зауважила Бужинська.
До речі, у Домінікані Бужинська експериментує не лише з відсутністю макіяжу, а й із зачіскою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Бужинська посвітила бюстом у зухвалому золотому прикиді. ФОТО
Бужинська в оксамиті та з птахами на голові розказала про Різдво в Болгарії
"Грайлива дівчинка": Бужинська зі сміливим декольте покружляла в новорічному інтер’єрі
Приєднуйтесь до дискусії