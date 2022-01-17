"Кажуть, я так симпатичніша": Бужинська на відпочинку показала лице без фільтрів та мейку

Співачка Катерина Бужинська зазвичай на пляж ходить у макіяжі, прикрасах та при повному марафеті. Але на відпочинку у Домінікані Катя вирішила послухатися своїх фанів, які попросили її показатися без фільтрів.

У сторіс Instagram співачка виклала відео себе у природній красі і запитала в підписників, чи справді виглядає краще без гриму.

"Кажуть, я так симпатичніша та молодша", - зауважила Бужинська.

Катя дуже рідко постить себе без макіяжу, а дарма

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Більшість підписників, звісно ж, відповіли, що без гриму Катя гарніша

Але потім співачка все ж таки не витримала і нафарбувала губи

До речі, у Домінікані Бужинська експериментує не лише з відсутністю макіяжу, а й із зачіскою.

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