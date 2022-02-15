Кунакі показала голий торс Касселя та їхні розваги в День закоханих

Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік актор Венсан Кассель не оминули День святого Валентина.

Однак святкувати пара почала не 14 лютого, а за тиждень до того, про що модель написала під серією світлин у своєму Instagram.

Закохані провели час на гірськолижному курорті, де крім традиційного катання на них чекала романтична вечеря, неймовірні краєвиди та сауна.

Закохані каталися не лише на лижах, але й собачих упряжках

І куди ж без селфі. Тим паче, якщо це парний total-black

І звісно вечеря при свічках)

Нагадаємо, Кассель привітав дружину зі святом пікантними спільними знімками, на яких він тримає її за дупку.

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