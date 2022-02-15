Кунакі показала голий торс Касселя та їхні розваги в День закоханих
Вівторок, 15 лютого 2022, 15:30
Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік актор Венсан Кассель не оминули День святого Валентина.
Однак святкувати пара почала не 14 лютого, а за тиждень до того, про що модель написала під серією світлин у своєму Instagram.
Закохані провели час на гірськолижному курорті, де крім традиційного катання на них чекала романтична вечеря, неймовірні краєвиди та сауна.
Нагадаємо, Кассель привітав дружину зі святом пікантними спільними знімками, на яких він тримає її за дупку.
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