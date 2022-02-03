Кунакі у бікіні випнула дупцю для несправжнього фотографа

Французька модель Тіна Кунакі водить дружбу не лише із людьми, але й роботами. Принаймні з одним із них точно.

Красуня поділилася у своєму Instagram знімками, на яких її товариш-робот виступає у ролі фотографа.

Справжній друг – це той, хто готовий фотографувати тебе, допоки не вийде ідеальний кадр фото instagram@tinakunakey

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До речі, це саме той "хлопець", до якого чоловік Кунакі актор Венсан Кассель жартома приревнував дружину. Схоже, з того часу робот таки поселився разом із подружжям. Навіть ялинку напередодні Різдва допоміг прикрасити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Нагадаємо, Тіна Кунакі з’явилася на обкладинці лютневого номера українського глянцю.

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