Кунакі у бікіні випнула дупцю для несправжнього фотографа
Четвер, 3 лютого 2022, 11:55
Французька модель Тіна Кунакі водить дружбу не лише із людьми, але й роботами. Принаймні з одним із них точно.
Красуня поділилася у своєму Instagram знімками, на яких її товариш-робот виступає у ролі фотографа.
До речі, це саме той "хлопець", до якого чоловік Кунакі актор Венсан Кассель жартома приревнував дружину. Схоже, з того часу робот таки поселився разом із подружжям. Навіть ялинку напередодні Різдва допоміг прикрасити.
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Нагадаємо, Тіна Кунакі з’явилася на обкладинці лютневого номера українського глянцю.
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