45-річна Кравець покричала на камеру та показала, хто у ній живе. ФОТО

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно розказала фолловерам секрети краси та молодості, продовжує розкривати таємниці.

Цього разу Кравець пограла на камеру та показала особистостей, які у ній живуть.

Зірка оприлюднила пост на сторінці в Instagram.

"Ті, що живуть у мені...", - написала Кравець.

Судячи з фото, в Олені живуть 6 різних особистостей. Цікаво, з якими з них ми знайомі? фото з Instagram lennykravets

Нагадаємо, Кравець виховує 5-річних двійнят і 18-річну донечку.

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