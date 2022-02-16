45-річна Кравець покричала на камеру та показала, хто у ній живе. ФОТО
16 лютого 2022, 11:30
Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно розказала фолловерам секрети краси та молодості, продовжує розкривати таємниці.
Цього разу Кравець пограла на камеру та показала особистостей, які у ній живуть.
Зірка оприлюднила пост на сторінці в Instagram.
"Ті, що живуть у мені...", - написала Кравець.
Нагадаємо, Кравець виховує 5-річних двійнят і 18-річну донечку.
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