"Світ неминуче про тебе дізнається": Єфросиніна зворушливо привітала своє "мишенятко" з повноліттям

Середа, 16 лютого 2022, 15:20

Доньці телеведучої Маші Єфросиніної, Нані виповнилося 18 років. Зіркова мама привітала іменинницю в Instagram, присвятивши їй зворушливий та, водночас, гіркий допис.

"Для мене 16.02 завжди було і буде першочергово днем твого народження, моє мишенятко! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє жорстокість та безпринципність... Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я дотриматися всіх обіцянок щодо святкування - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!", - зізналася Маша.

 
У Маші тепер є повнолітня дочка
фото з instagram єфросиніної

"Але я хочу, щоби світ знав, що в нього є така надзвичайно сильна та цілеспрямована дівчина як ти! Щоби знав, як сильно ти хочеш змінити його долю в бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм 18-річчям, моя прекрасна Нано", - написала телеведуча.

Нана під маминим дописом відповіла: "Люблю!"

 
Нана теж привітала себе з днем народження
фото з instagram
 
фото з instagram

Нагадаємо, як раніше розказувала Єфросиніна, їхня з Тимуром Хромаєвим донька планує вивчати комунікації, соціологію або політологію в котромусь із європейських вишів. Родина обирає з-поміж п'яти університетів, "від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Єфросиніна показово хильнула на святковому сімейному ФОТО

Єфросиніна без мейкапу показала недільний релакс зі своїми "пиріжками". ФОТО

єфросиніна

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Ще по темі
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів