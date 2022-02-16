"Світ неминуче про тебе дізнається": Єфросиніна зворушливо привітала своє "мишенятко" з повноліттям

Доньці телеведучої Маші Єфросиніної, Нані виповнилося 18 років. Зіркова мама привітала іменинницю в Instagram, присвятивши їй зворушливий та, водночас, гіркий допис.

"Для мене 16.02 завжди було і буде першочергово днем твого народження, моє мишенятко! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє жорстокість та безпринципність... Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я дотриматися всіх обіцянок щодо святкування - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!", - зізналася Маша.

У Маші тепер є повнолітня дочка фото з instagram єфросиніної

"Але я хочу, щоби світ знав, що в нього є така надзвичайно сильна та цілеспрямована дівчина як ти! Щоби знав, як сильно ти хочеш змінити його долю в бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм 18-річчям, моя прекрасна Нано", - написала телеведуча.

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Нана під маминим дописом відповіла: "Люблю!"

Нана теж привітала себе з днем народження фото з instagram

Нагадаємо, як раніше розказувала Єфросиніна, їхня з Тимуром Хромаєвим донька планує вивчати комунікації, соціологію або політологію в котромусь із європейських вишів. Родина обирає з-поміж п'яти університетів, "від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого".

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