Єфросиніна без мейкапу показала недільний релакс зі своїми "пиріжками". ФОТО

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася милими фото з чоловіком Тимуром та сином Сашком. Сімейне мімімі вона запостила в Instagram.

"Диванні пиріжки", - написала Маша.

Маша з Тимуром одружені вже 17 років фото з instagram єфросиніної

Нагадаємо, нещодавно 41-річна Єфросиніна обурила деяких своїх підписників, порівнявши себе з Тимуром із поросятами.

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