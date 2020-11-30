Єфросиніна без мейкапу показала недільний релакс зі своїми "пиріжками". ФОТО

Понеділок, 30 листопада 2020, 14:00

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася милими фото з чоловіком Тимуром та сином Сашком. Сімейне мімімі вона запостила в Instagram.

"Диванні пиріжки", - написала Маша.

 
Маша з Тимуром одружені вже 17 років
фото з instagram єфросиніної 
 
Десь поза кадром лишилася донька подружжя Нана

Нагадаємо, нещодавно 41-річна Єфросиніна обурила деяких своїх підписників, порівнявши себе з Тимуром із поросятами.

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