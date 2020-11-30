Єфросиніна без мейкапу показала недільний релакс зі своїми "пиріжками". ФОТО
Понеділок, 30 листопада 2020, 14:00
Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася милими фото з чоловіком Тимуром та сином Сашком. Сімейне мімімі вона запостила в Instagram.
"Диванні пиріжки", - написала Маша.
Нагадаємо, нещодавно 41-річна Єфросиніна обурила деяких своїх підписників, порівнявши себе з Тимуром із поросятами.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Іменинниця Єфросиніна в халаті розказала, що не вміє робити її чоловік
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії