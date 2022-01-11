Єфросиніна показово хильнула на святковому сімейному ФОТО
Вівторок, 11 січня 2022, 11:43
Телеведуча Марія Єфросиніна насмішила своїх підписників кумедним сімейним фото.
На ньому Маша єдина завзято п’є алкоголь, поки усі інші посміхаються в об’єктив камери.
"У сім’ї має пити хтось одна", - пожартувала телеведуча.
До речі, на сімейному фото присутня донька Єфросиніної і Хромаєва, Нана, яка нещодавно повернулася з навчання у Канаді.
Нагадаємо, перед новорічними святами 17-річна Нана повернулася з Канади додому, бо прийняла рішення навчатися десь ближче до родини, тобто в Європі.
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