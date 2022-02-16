Блейк Лайвлі засвітила звабливе декольте на Тижні моди у Нью-Йорку. ФОТО
16 лютого 2022, 17:40
34-річна американська актриса Блейк Лайвлі разом зі своєю 50-річною сестрою Робін Лайвлі відвідали Тиждень моди у Нью-Йорку.
Красуні з’явилися на показі Michael Kors та попозували перед камерами у яскравих луках.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Нагадаємо, у 2012 році Лайвлі одружилася з актором Райаном Рейнольдсом. У подружжя є три доньки: Джеймс, Айнез та Бетті.
Колись актриса зізналася, що ставиться до чоловіка мов до подружки.
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