Блейк Лайвлі засвітила звабливе декольте на Тижні моди у Нью-Йорку. ФОТО

34-річна американська актриса Блейк Лайвлі разом зі своєю 50-річною сестрою Робін Лайвлі відвідали Тиждень моди у Нью-Йорку.

Красуні з’явилися на показі Michael Kors та попозували перед камерами у яскравих луках.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Сестри вигуляли елегантні луки та попозували фотографам фото getty images

Нагадаємо, у 2012 році Лайвлі одружилася з актором Райаном Рейнольдсом. У подружжя є три доньки: Джеймс, Айнез та Бетті.

Колись актриса зізналася, що ставиться до чоловіка мов до подружки.

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