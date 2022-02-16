Балаклава від Bevza і напівголі груди: Байкова та онука Ротару засвітилися на Нью-йоркському тижні моди
Онука Софії Ротару Соня Євдокименко відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Також серед гостей була помічена українська модель Аліна Байкова.
Обидві красуні позували стрітстайл фотографам та змінили не один образ в Instagram.
Соня для виходу обрала лук від української дизайнерки Світлани Бевзи, знаковим елементом якого стала балаклава, а також ультракоротку сукню-жакет.
Аліна ж вигуляла леопардову шубу у комбінації з обтислою сукнею, лаковий червоний тренч від бренду ZCRAVE, а також провокаційний костюм Hervé Léger.
Нагадаємо, Аліна мешкає у Нью-Йорку вже багато років. Наразі модель зустрічається із бізнесменом та філантропом Патріком Керролом. Софія разом зі своїм бойфрендом, IT-підприємцем Денисом Жадановим живе на два міста: Київ та Нью-Йорк.
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