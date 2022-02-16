Балаклава від Bevza і напівголі груди: Байкова та онука Ротару засвітилися на Нью-йоркському тижні моди

Середа, 16 лютого 2022, 11:00

Онука Софії Ротару Соня Євдокименко відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Також серед гостей була помічена українська модель Аліна Байкова.

Обидві красуні позували стрітстайл фотографам та змінили не один образ в Instagram.

Соня для виходу обрала лук від української дизайнерки Світлани Бевзи, знаковим елементом якого стала балаклава, а також ультракоротку сукню-жакет.

 
фото getty images
 
фото instagram@iamsofiaeve
 
фото getty images
 
 

Аліна ж вигуляла леопардову шубу у комбінації з обтислою сукнею, лаковий червоний тренч від бренду ZCRAVE, а також провокаційний костюм Hervé Léger.

 
Тренч Аліна, схоже, одягла на голе тіло
фото instagram@zcrave
 
 
Секрет своєї стрункості модель нещодавно розкрила російському глянцю
фото instagram@alinabaikova

Нагадаємо, Аліна мешкає у Нью-Йорку вже багато років. Наразі модель зустрічається із бізнесменом та філантропом Патріком Керролом. Софія разом зі своїм бойфрендом, IT-підприємцем Денисом Жадановим живе на два міста: Київ та Нью-Йорк.

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