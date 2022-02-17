Федишин із чоловіком показала пляжну романтику у ліжку на Мальдівах. ФОТО
Четвер, 17 лютого 2022, 13:45
Співачка Ірина Федишин проводить зимову відпустку на Мальдівах. Зірка вже встигла засвітитися із трьома хлопцями на пляжі, а також наробити фото у купальнику.
Цього ж разу артистка здивувала фанів кадром, на якому вона разом із чоловіком ночує на пляжі.
"Сьогодні прокинулися на березі океану", – написала вона.
Схоже, готель, у якому відпочиває артистка, створює своїм гостям такі романтичні умови.
Нагадаємо, на Мальдівах наразі відпочиває блогерка Таня Пренткович із бойфрендом, які нещодавно оголосили, що незабаром стануть батьками.
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