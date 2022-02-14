Знову вагітна: блогерка Пренткович у купальнику показала живіт на Мальдівах. ФОТО
Понеділок, 14 лютого 2022, 10:02
Українська інфлюенсерка та бізнесмувен Таня Пренткович чекає на другу дитину.
Про це блогерка повідомила своїй мільйонній аудиторії під час подорожі на Мальдіви разом із нареченим Андрієм Гонковським.
"Нова сторінка. Нам стільки всього потрібно вам розповісти", - написала Пренткович.
Нагадаємо, телеведуча та співачка Аліна Астровська та її чоловік, російський виконавець Антон Лаврентьев – теж в очікуванні первістка. У листопаді минулого року пара оголосила про це милим фотосетом на Мальдівах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ріанна в ванній оголила вагітний животик для Instagram
Вагітна дружина Макаревича показала живіт на винному фестивалі
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії