Знову вагітна: блогерка Пренткович у купальнику показала живіт на Мальдівах. ФОТО

Українська інфлюенсерка та бізнесмувен Таня Пренткович чекає на другу дитину.

Про це блогерка повідомила своїй мільйонній аудиторії під час подорожі на Мальдіви разом із нареченим Андрієм Гонковським.

"Нова сторінка. Нам стільки всього потрібно вам розповісти", - написала Пренткович.

Пренткович засвітила чималий животик у купальнику фото з Instagram tanyaprentkovych

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Блогерка навіть оприлюднила результати УЗД скріншот зі сторіс Instagram tanyaprentkovych

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Нагадаємо, телеведуча та співачка Аліна Астровська та її чоловік, російський виконавець Антон Лаврентьев – теж в очікуванні первістка. У листопаді минулого року пара оголосила про це милим фотосетом на Мальдівах.

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