Кідман в екстремальному міні вразила пресом на обкладинці глянцю. ФОТО

54-річна голлівудська актриса Ніколь Кідман з’явилася на обкладинці американського журналу Vanity Fair.

Кідман – одна з 8 акторів та акторок, яким присвячений спецвипуск House of Hollywood. На фото вона позує в ультракороткому костюмі від італійського бренду Miu Miu.

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Також, крім самої обкладинки, Vanity Fair презентували відео-тизер спецвипуску із Кідман у головній ролі.

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Нагадаємо, раніше в акторки теж були провокативні зйомки у глянці.

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