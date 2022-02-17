Кідман в екстремальному міні вразила пресом на обкладинці глянцю. ФОТО
Четвер, 17 лютого 2022, 17:57
54-річна голлівудська актриса Ніколь Кідман з’явилася на обкладинці американського журналу Vanity Fair.
Кідман – одна з 8 акторів та акторок, яким присвячений спецвипуск House of Hollywood. На фото вона позує в ультракороткому костюмі від італійського бренду Miu Miu.
Також, крім самої обкладинки, Vanity Fair презентували відео-тизер спецвипуску із Кідман у головній ролі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше в акторки теж були провокативні зйомки у глянці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Прозора сукня і пальтечко на голе тіло: Кідман в ефектних луках з'явилася в глянці
"Жалкую, що не була обережнішою з сонцем": Кідман розповіла про рак шкіри та страх перед раптовою смертю
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії