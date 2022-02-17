Астаф'єва посвітила пишними грудьми в ретро-бурлескному образі. ФОТО

Співачка та актриса Даша Астаф'єва, яка вже давно переросла образ розкутої напівоголеної сексі-кралі, заради сцени все ще використовує своє звичне амплуа.

Виконавиця продемонструвала сексуальні форми, попозувавши разом зі своїм балетом у яскравих образах.

Даша опублікувала спокусливі знімки на сторінці в Instagram.

Яскравий макіяж та ретельно зафіксована зачіска – основні складові стилю бурлеск фото з Instagram da_astafieva

Астаф'єва попозувала разом із танцівницями зі свого колективу

Від пишного бюсту співачки важко відвести погляд

Вбрання виконавиці підкреслює кожен вигін її тіла

Даша з дівчатами похизувалися довгими ногами у млосних позах

Як відомо, 36-річна Астафьєва подобається собі у будь-якому віці. Колись співачка розповіла, як "фігачить" і як ставиться до свого целюліту.

А ще раніше Даша розказала, що не збирається боротися зі старістю ботоксом, філлерами та пластичними операціями.

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