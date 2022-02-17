Астаф'єва посвітила пишними грудьми в ретро-бурлескному образі. ФОТО
17 лютого 2022, 18:45
Співачка та актриса Даша Астаф'єва, яка вже давно переросла образ розкутої напівоголеної сексі-кралі, заради сцени все ще використовує своє звичне амплуа.
Виконавиця продемонструвала сексуальні форми, попозувавши разом зі своїм балетом у яскравих образах.
Даша опублікувала спокусливі знімки на сторінці в Instagram.
Як відомо, 36-річна Астафьєва подобається собі у будь-якому віці. Колись співачка розповіла, як "фігачить" і як ставиться до свого целюліту.
А ще раніше Даша розказала, що не збирається боротися зі старістю ботоксом, філлерами та пластичними операціями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Усі кола пекла": Астаф’єва розказала, як її врятували від внутрішнього крововиливу
Даша оголосила про розставання зі своїм бойфрендом Артемом Кімом
Приєднуйтесь до дискусії