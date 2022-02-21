Камінська у спідньому показала акробатику на пілоні. ФОТО
Понеділок, 21 лютого 2022, 12:40
Співачка Слава Камінська володіє не лише співочим талантом. У сторіс свого Instagram зірка викала кілька фото із занять pole dance.
Варто відзначити, що артистці вдаються неабиякі акробатичні елементи.
До слова, у нещодавньому інтерв’ю Слава не виключила возз'єднання з ексчоловіком, хірургом Едгаром Камінським. Однак наголосила, що перед тим їм потрібно "нагулятися".
Нагадаємо, Камінська нещодавно змінила імідж. Зірка здивувала прихильників "карехою".
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