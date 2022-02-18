"Ми маємо нагулятися": Камінська розійшлася з бойфрендом і не виключає примирення з ексчоловіком

Співачка Слава Камінська розлучилася з таємничим бойфрендом, якого так хвалила за хазяйновитість. Але вона налаштована оптимістично.

Про це, про стосунки з ексчоловіком Едгаром та про те, чи є шанс на їхнє примирення, артистка розказала "ЖВЛ".

"Моє серце вільне. Молода, стрижена, незалежна, самостійна, надсилайте ваші параметри в особисті", - закликала Слава.

Увага, хлопці, Славине серце вільне фото instagram камінської

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"Я завжди це все тяжко переживаю, та я вже не в тому віці, щоби паритися... В мене найтяжчий розрив - це був розрив мого шлюбу з Едгаром. Я його шалено кохала. Я всіх шалено кохаю, але його - якось по-особливому. Коли йде щось старе, з'являється щось нове, новіше, молодше, цікавіше", - запевнила вона.

Як зізналася Камінська, у стосунках іноді їй хочеться бути просто дівчинкою.

"Тому що я втомлююся бути мужиком у спідниці", - пояснила вона.

Із Едгаром у Слави нині дуже теплі стосунки батьків спільних дітей. Та інколи чоловік усе ж показує свою непросту вдачу.

Може, співачка недарма залишила собі прізвище Камінська?

"Він і зараз може на мене рявкнути. Я кажу: "Так, я тобі вже не дружина, якщо що. Не треба." У будь-якому випадку для дітей - ми сім'я. "Коли тато до нас жити переїде?" - "Та переїде", - поділилася Камінська.

"А чом ні? Ми маємо нагулятися, мені здається", - відповіла співачка на запитання, чи справді можливе возз'єднання.

Нагадаємо, як раніше говорила Слава, вони з Едгаром "трансформували" кохання у дружбу.

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