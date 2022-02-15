Камінська показала, як качає дупцю в очікуванні принца. ФОТО

Cпівачка Слава Камінська, яка у 2020 році зробила ліпосакцію, продовжує підтримувати форму тренуваннями у спортзалі.

Замотивована пошуком принца, виконавиця підкачала свій "персик" та оприлюднила воркаут у сторіс в Instagram.

"А я досі чекаю на принца, коні вже задовбали", - написала Камінська.

Куди ж без фотодоказу тренувань скріншот зі сторіс Instagram babaslavka

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Камінська старанно качає дупцю

Слава причепурилася для фото в очікуванні принца фото з Instagram babaslavka

Нагадаємо, у 2019 році Слава офіційно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Після цього співачка зізналася, що планує укласти шлюбний контракт із наступним чоловіком, "щоби не лишити себе з голою дупою".

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