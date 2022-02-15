Камінська показала, як качає дупцю в очікуванні принца. ФОТО
Cпівачка Слава Камінська, яка у 2020 році зробила ліпосакцію, продовжує підтримувати форму тренуваннями у спортзалі.
Замотивована пошуком принца, виконавиця підкачала свій "персик" та оприлюднила воркаут у сторіс в Instagram.
"А я досі чекаю на принца, коні вже задовбали", - написала Камінська.
Нагадаємо, у 2019 році Слава офіційно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським.
Після цього співачка зізналася, що планує укласти шлюбний контракт із наступним чоловіком, "щоби не лишити себе з голою дупою".
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