"13 годин роботи, 4 майстри": Валевська кардинально змінила колір волосся. ВІДЕО
22 лютого 2022, 09:49
Співачка Наталія Валевська зізналася, що перед настанням весни їй щоразу кортить змін у своїй зовнішності. Не стала вона стримувати себе й тепер.
Процес перетворення на білявку вона навіть зняла для Instagram.
"Ну що ж, зустрічайте оновлену версію мене. Рецепт нової зачіски такий: 13 годин роботи, 4 майстри, задоволена я", - похвалилася зірка, чиїй зачісці ще й додали довжини.
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Нагадаємо, нещодавно Валевська повернулася зі Шрі-Ланки, де демонструвала фігурку в купальниках та розмірковувала про те, чи варто відкладати бажання на потім.
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