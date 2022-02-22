"13 годин роботи, 4 майстри": Валевська кардинально змінила колір волосся. ВІДЕО

Співачка Наталія Валевська зізналася, що перед настанням весни їй щоразу кортить змін у своїй зовнішності. Не стала вона стримувати себе й тепер.

Процес перетворення на білявку вона навіть зняла для Instagram.

Було так, а стало...

"Ну що ж, зустрічайте оновлену версію мене. Рецепт нової зачіски такий: 13 годин роботи, 4 майстри, задоволена я", - похвалилася зірка, чиїй зачісці ще й додали довжини.

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Нагадаємо, нещодавно Валевська повернулася зі Шрі-Ланки, де демонструвала фігурку в купальниках та розмірковувала про те, чи варто відкладати бажання на потім.

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