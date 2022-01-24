"Нарешті зняла нарощування": Гросу показала, як виглядає її справжнє волосся. ФОТО
24 січня 2022, 11:15
Співачка Аліна Гросу, шанувальники якої вже звикли бачити свою улюбленицю з пишною хвилястою гривою, здивувала перетворенням. 26-річна дівчина попрощалася з нарощеними косами.
Оновлену себе вона запостила у Instagram.
"Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті вони добряче відросли після каре та постійних фарбувань", - похвалилася Аліна.
"Щиро заявляю, що відрощувати та оздоровлювати волосся дуже зручно під афронарощуванням", - заявила вона.
Нагадаємо, не так давно Аліна відповіла на чергові закиди щодо пластичних операцій та ботоксу.
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