"Нарешті зняла нарощування": Гросу показала, як виглядає її справжнє волосся. ФОТО

Понеділок, 24 січня 2022, 11:15

Співачка Аліна Гросу, шанувальники якої вже звикли бачити свою улюбленицю з пишною хвилястою гривою, здивувала перетворенням. 26-річна дівчина попрощалася з нарощеними косами.

Оновлену себе вона запостила у Instagram.

 
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фото з instagram гросу 

"Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті вони добряче відросли після каре та постійних фарбувань", - похвалилася Аліна.

 
Ось як виглядає "рідне" волосся Аліни

"Щиро заявляю, що відрощувати та оздоровлювати волосся дуже зручно під афронарощуванням", - заявила вона.

 
Як вам?
 
 
 

Нагадаємо, не так давно Аліна відповіла на чергові закиди щодо пластичних операцій та ботоксу.

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