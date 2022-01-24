"Нарешті зняла нарощування": Гросу показала, як виглядає її справжнє волосся. ФОТО

Співачка Аліна Гросу, шанувальники якої вже звикли бачити свою улюбленицю з пишною хвилястою гривою, здивувала перетворенням. 26-річна дівчина попрощалася з нарощеними косами.

Оновлену себе вона запостила у Instagram.

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"Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті вони добряче відросли після каре та постійних фарбувань", - похвалилася Аліна.

Ось як виглядає "рідне" волосся Аліни

"Щиро заявляю, що відрощувати та оздоровлювати волосся дуже зручно під афронарощуванням", - заявила вона.

Як вам?

Нагадаємо, не так давно Аліна відповіла на чергові закиди щодо пластичних операцій та ботоксу.

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