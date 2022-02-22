Сайрус у сіточці засвітила груди у новому кампейні Gucci. ФОТО
22 лютого 2022, 18:45
Хто не чув про епатажні витівки американської співачки Майлі Сайрус, той, швидше за все, просто не чув про артистку взагалі.
Зірка вкотре закріпила за собою образ розкутої бунтарки у новій рекламній кампанії бренду Gucci.
На знімках Майлі позує у панчохах та прозорому спідньому. До речі, груди співачки також стали частиною кампейну.
Крім фотосету бренд представив також тизер, у якому крім Сайрус знялися Джаред Лето, Snoop Dog та інші амбасадори Gucci.
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Нагадаємо, нещодавно Сайрус влаштувала еротичну фотосесію на студії звукозапису.
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