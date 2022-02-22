Сайрус у сіточці засвітила груди у новому кампейні Gucci. ФОТО

Хто не чув про епатажні витівки американської співачки Майлі Сайрус, той, швидше за все, просто не чув про артистку взагалі.

Зірка вкотре закріпила за собою образ розкутої бунтарки у новій рекламній кампанії бренду Gucci.

На знімках Майлі позує у панчохах та прозорому спідньому. До речі, груди співачки також стали частиною кампейну.

Немов на гламурному рок-концерті фото @mertalas

З італійським брендом артистка співпрацює вже не вперше. У 2021-му вона стала обличчям їхнього аромату Flora Gorgeous Gardenia

Крім фотосету бренд представив також тизер, у якому крім Сайрус знялися Джаред Лето, Snoop Dog та інші амбасадори Gucci.

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Кого хвилює довжина спідниці, якщо панчохи від Gucci

Нагадаємо, нещодавно Сайрус влаштувала еротичну фотосесію на студії звукозапису.

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