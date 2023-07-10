Кароль у топі та легінсах елегантно повигиналася на стільці. ФОТО

Співачка Тіна Кароль наробила елегантних, але водночас кумедних фото на стільці.

У мережі вона показалася в обтислому луці і пальчатках та у доволі складних позах.

Співачка як завжди випромінює жіночність

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Тіні довелося напрягати м'язи живота, щоби утриматися в такій позі

Нагадаємо, раніше Кароль розказала про батька, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони. Зокрема співачка зі сльозами на очах пояснила, чому він не ходить на її концерти.

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