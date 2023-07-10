Вагітна дружина Зінченка замилувала відео, де дочка цілує її живіт

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, журналістка Влада Зінченко, продовжує постити милий контент в очікуванні другої дитини.

Вагітна Влада показала, як їхня майже 2-річна дочка Єва знайомиться і контактує зі своїм майбутнім братом або сестричкою.

"Чиста любов", - написала Зінченко.

У серпні Єві виповниться 2 роки

Дівчинка вже не дочекається нової компанії

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Нагадаємо, раніше Влада натякнула на стать майбутньої дитини.

А нещодавно вона замилувала черговим фотосетом, де показала кумедну реакцію Єви в очікуванні майбутнього брата або сестри.

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