Вагітна дружина Зінченка замилувала відео, де дочка цілує її живіт
— Понеділок, 10 липня 2023, 14:00
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, журналістка Влада Зінченко, продовжує постити милий контент в очікуванні другої дитини.
Вагітна Влада показала, як їхня майже 2-річна дочка Єва знайомиться і контактує зі своїм майбутнім братом або сестричкою.
"Чиста любов", - написала Зінченко.
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Нагадаємо, раніше Влада натякнула на стать майбутньої дитини.
А нещодавно вона замилувала черговим фотосетом, де показала кумедну реакцію Єви в очікуванні майбутнього брата або сестри.
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