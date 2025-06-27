П'ятеро дітей, бокс і купальники: Адріана Ліма знялась у незвичній фотосесії для Vogue

44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма стала головною героїнею нового випуску китайського Vogue.

У літній фотосесії зірка позувала в басейні та на травичці в обтислій прозорій тканині й різноманітних купальниках. Вона також повигиналася на матраці під сонечком і спокусливо полежала на підлозі.

На інших кадрах до Ліми приєдналися її діти: 15-річна Валентина, 12-річна Сієнна і 2,5-річний Саян. На зйомку вона також взяла нащадків свого чоловіка: Мію і Лупо.

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Адріана зі своїми дітьми та нащадками чоловіка від попередніх стосунків, яких допомагає виховувати (Мія і Лупо сидять ліворуч на фото)

Модель зізналася, що діти створюють спокій у її житті та допомагають балансувати між сімейним життям і кар'єрою

Вона приміряла чимало стильних луків в рамках зйомки

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Нагадаємо, Валентину і Сієнну манекенниця народила від ексчоловіка, баскетболіста Марко Яричема. Наприкінці минулого року вона стала дружиною кінопродюсера Андре Леммерса, від якого у 2022 народила омріяного сина.

Якось Адріана показувалася без макіяжу та у спокусливому луці позувала на модній вечірці. А минулої осені Ліма потішила шанувальників поверненням на подіум Victoria's Secret.