П'ятеро дітей, бокс і купальники: Адріана Ліма знялась у незвичній фотосесії для Vogue

Карина Тімкова - 27 червня, 10:00

44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма стала головною героїнею нового випуску китайського Vogue.

У літній фотосесії зірка позувала в басейні та на травичці в обтислій прозорій тканині й різноманітних купальниках. Вона також повигиналася на матраці під сонечком і спокусливо полежала на підлозі.

На інших кадрах до Ліми приєдналися її діти: 15-річна Валентина, 12-річна Сієнна і 2,5-річний Саян. На зйомку вона також взяла нащадків свого чоловіка: Мію і Лупо.

Адріана Ліма наробила мокрих фото для журналу

Який магнетичний погляд

Фото Ziqian Wang

Адріана Ліма посвітила голими стегнами на траві

Манекенниця показала, як потрібно поливати газон

Адріана Ліма у прозорій тканині поплавала у басейні

Знаменитість захопила своїм виглядом у воді

Адріана Ліма у купальнику попозувала просто неба
Адріана похвалилася струнким тілом
Адріана Ліма у пікантному луці полежала на підлозі

Модель показала бюст і довгі ноги в сексуальному костюмі

Адріана Ліма попозувала у топі та боксерських рукавицях

Ось, як потрібно боксувати

Гламурна Ліма посвітила тілом на кухні

Гламурна Ліма посвітила тілом на кухні

Адріана Ліма у купальнику показалася на кухні

Багатодітна мама показала, що на кухні не тільки позує, але й готує

Адріана Ліма у топі посвітила бюстом біля води

Зірка продемонструвала форми біля басейну

Адріана Ліма сексуально попозувала для азійського глянцю

Мокре волосся додавало атмосфери знімкам

Адріана Ліма обійняла усіх своїх дітей для стильних фото

Адріана зі своїми дітьми та нащадками чоловіка від попередніх стосунків, яких допомагає виховувати (Мія і Лупо сидять ліворуч на фото)

Адріана Ліма разом з дітьми попозувала на траві

Модель зізналася, що діти створюють спокій у її житті та допомагають балансувати між сімейним життям і кар'єрою

Адріана Ліма попозувала в топі й оверсайз штанях

Вона приміряла чимало стильних луків в рамках зйомки

Адріана Ліма похвалилася формами у прозорому луці в басейні

Колишній ангел Victoria's Secret продемонструвала свої жіночні вигни

Адріана Ліма у топі посвітила пласким животом біля води

Бразильська суперзірка похизувалася пресом

Нагадаємо, Валентину і Сієнну манекенниця народила від ексчоловіка, баскетболіста Марко Яричема. Наприкінці минулого року вона стала дружиною кінопродюсера Андре Леммерса, від якого у 2022 народила омріяного сина.

Якось Адріана показувалася без макіяжу та у спокусливому луці позувала на модній вечірці. А минулої осені Ліма потішила шанувальників поверненням на подіум Victoria's Secret.

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