Наречена Стейтема у м'ятному максі та дружина Мессі з голим животом покрасувалися на модній вечірці. Фото
Днями у бразильському Сан-Паулу пройшла офіційна вечірка бренду Tiffany & Co, на яку було запрошено чимало знаменитостей.
Серед гостей особливо виділялися наречена Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, дружина футболіста Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо та бразильська супермодель Адріана Ліма.
На модному заході вони позували разом, демонструючи свої елегантні аутфіти. Розі вдягнула обтислу максісукню м'ятного відтінку з довгими рукавами. Адріана обрала чорне боді з розрізами на спині та широкі штани в тон. Вбрання Антонелли підкреслювало її засмагу та оголювало живіт.
Нещодавно наречена Стейтема показувала, як весело проводила час в Бразилії. Ліма не так давно вийшла заміж, а Рокуццо влаштовувала відпочинок у басейні з чоловіком і синами.
До речі, в Розі є двоє діток, Адріана має сина і дві доньки, а Антонелла виховує трьох хлопчиків.