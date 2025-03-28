Наречена Стейтема у м'ятному максі та дружина Мессі з голим животом покрасувалися на модній вечірці. Фото

Днями у бразильському Сан-Паулу пройшла офіційна вечірка бренду Tiffany & Co, на яку було запрошено чимало знаменитостей.

Серед гостей особливо виділялися наречена Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, ​дружина футболіста Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо та бразильська супермодель Адріана Ліма.

На модному заході вони позували разом, демонструючи свої елегантні аутфіти. Розі вдягнула обтислу максісукню м'ятного відтінку з довгими рукавами. Адріана обрала чорне боді з розрізами на спині та широкі штани в тон. Вбрання Антонелли підкреслювало її засмагу та оголювало живіт.

Зірки також не забули про аксесуари — кольє, масивний браслет і брошка, які в тренді цього сезону Фото Ricardo Augusto

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Супермоделі та дружина футболіста пообіймалися на спільних фото Фото Ricardo Augusto

Пастельне вбрання 37-річної Розі вдало підкреслювало її жіночні вигини Фото Instagram

В 43-річної Адріани були голі плечі й трендовий пучок Фото @alevirgilio і @lecanovo

37-річна Антонелла підготувала й другий стильний лук для заходу Фото Instagram

Нещодавно наречена Стейтема показувала, як весело проводила час в Бразилії. Ліма не так давно вийшла заміж, а Рокуццо влаштовувала відпочинок у басейні з чоловіком і синами.

До речі, в Розі є двоє діток, Адріана має сина і дві доньки, а Антонелла виховує трьох хлопчиків.