"Жодного архівного фото": Хаєк на своє 58-річчя влаштувала бікіні-бум на яхті
Мексиканська актриса Сальма Хаєк з нагоди свого 58-річчя показала цілу добірку кадрів у купальниках.
Акторка, яка полюбляє виставляти власні розкішні форми у бікіні, виклала допис на свою сторінку в Instagram і підкреслила, що всі фото свіжі.
"Святковий бікіні-бум. Щасливого 58-річчя мені! До речі, жодне з цих фото не є архівним", – написала Сальма.
Як відомо, Хаєк заміжня за французьким мільярдером Франсуа Анрі Піно. Їхнє помпезне весілля входить до списку одного з найдорожчих у світі. Пара має спільну донечку Валентину, однак Сальма підтримує гарні стосунки з іншими дітьми чоловіка.
Нагадаємо, мексиканська красуня не цурається вікових змін. Нещодавно акторка показала сивину.
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