"Жодного архівного фото": Хаєк на своє 58-річчя влаштувала бікіні-бум на яхті

Мексиканська актриса Сальма Хаєк з нагоди свого 58-річчя показала цілу добірку кадрів у купальниках.

Акторка, яка полюбляє виставляти власні розкішні форми у бікіні, виклала допис на свою сторінку в Instagram і підкреслила, що всі фото свіжі.

"Святковий бікіні-бум. Щасливого 58-річчя мені! До речі, жодне з цих фото не є архівним", – написала Сальма.

Сальма у свої 58 виглядає просто неймовірно фото з Instagram Сальми Хаєк

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Акторка наголосила, що це актуальні та свіжі фото фото з Instagram Сальми Хаєк

Зірка, до речі, неодноразово розповідала про свої секрети краси фото з Instagram Сальми Хаєк

Як відомо, Хаєк заміжня за французьким мільярдером Франсуа Анрі Піно. Їхнє помпезне весілля входить до списку одного з найдорожчих у світі. Пара має спільну донечку Валентину, однак Сальма підтримує гарні стосунки з іншими дітьми чоловіка.

Нагадаємо, мексиканська красуня не цурається вікових змін. Нещодавно акторка показала сивину.