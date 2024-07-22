Ланч із близькими та гулянка в стилі "Бріджертонів": Лопес без Аффлека почала святкувати своє 55-річчя

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка, з чуток, перебуває на межі розлучення із голлівудським актором Беном Аффлеком, почала із розмахом святкувати своє 55-річчя, що настане 24-го липня. І робить вона це без благовірного.

Як пише Page Six, зірка провела кількаденні гуляння у Хемптонсі. Спершу Джей Ло влаштувала ланч у колі близьких. Відомо, що за святковим столом її оточували, зокрема, менеджер Бенні Медіна, який недолюблює Аффлека, діти Емма та Макс і сестра Лінда.

Джей Ло із розмахом розпочала святкувати свої 55 фото з Instagram Дженніфер Лопес

Наступного дня артистка влаштувала костюмовану вечірку у стилі телесеріалу "Бріджертони". Гості з'їжджалися до неї на свято у помпезних вбраннях, а поряд із автівками, які прямували до будинку Лопес, була помічена карета з кіньми.

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За попередньою інформацією, Бен Аффлек не був присутній на жодній з вечірок. Натомість він взагалі перебував у Лос-Анджелесі, де в нього нині проходять зйомки.

До речі, свою 2-гу річницю пара теж відсвяткувала порізно.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що подружжя готується до складного та неприємного процесу розлучення. Мовляв, Лопес ображена і збирається відібрати в Аффлека половину його майна. Такі апетити буцімто зумовлені тим, що за два роки шлюбу саме з її гаманця йшло більше грошей на утримання їхнього побуту.

Натомість, діти актора і співачки прагнуть їх помирити.