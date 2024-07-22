Ланч із близькими та гулянка в стилі "Бріджертонів": Лопес без Аффлека почала святкувати своє 55-річчя
Американська співачка Дженніфер Лопес, яка, з чуток, перебуває на межі розлучення із голлівудським актором Беном Аффлеком, почала із розмахом святкувати своє 55-річчя, що настане 24-го липня. І робить вона це без благовірного.
Як пише Page Six, зірка провела кількаденні гуляння у Хемптонсі. Спершу Джей Ло влаштувала ланч у колі близьких. Відомо, що за святковим столом її оточували, зокрема, менеджер Бенні Медіна, який недолюблює Аффлека, діти Емма та Макс і сестра Лінда.
Наступного дня артистка влаштувала костюмовану вечірку у стилі телесеріалу "Бріджертони". Гості з'їжджалися до неї на свято у помпезних вбраннях, а поряд із автівками, які прямували до будинку Лопес, була помічена карета з кіньми.
За попередньою інформацією, Бен Аффлек не був присутній на жодній з вечірок. Натомість він взагалі перебував у Лос-Анджелесі, де в нього нині проходять зйомки.
До речі, свою 2-гу річницю пара теж відсвяткувала порізно.
Нагадаємо, раніше ходили чутки, що подружжя готується до складного та неприємного процесу розлучення. Мовляв, Лопес ображена і збирається відібрати в Аффлека половину його майна. Такі апетити буцімто зумовлені тим, що за два роки шлюбу саме з її гаманця йшло більше грошей на утримання їхнього побуту.
Натомість, діти актора і співачки прагнуть їх помирити.
Хочуть лишитися сім'єю: діти Лопес та Аффлека намагаються не дати їм розлучитися - інсайдер
Без привітань та за тисячі кілометрів одне від одного: Лопес та Аффлек "відсвяткували" другу річницю свого шлюбу
Лопес на відпочинку без Аффлека засвітила ласі форми у мінішортах та кроптопі. Фото