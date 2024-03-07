"Для мене Жанна завжди свята жінка": Бадоєв про спілкування з колишньою, дітей, алкоголь, наркотики та "сталеві яйця" Барських

Режисер Алан Бадоєв вважає, що перші пів року або рік повномасштабної війни скинули з усіх, зокрема представників шоубізу, маски, та показали, хто з них насправді є людиною.

Хто з російських артистів став для нього особистою втратою відтоді, чим приємно здивував Макс Барських і чим він може пояснити позицію таких людей як Ані Лорак, Таїсія Повалій та Філіп Кіркоров, Бадоєв розказав у інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Також він розказав про свої стосунки з ексдружиною Жанною, яка залишилася працювати на росТБ, та чим займаються їхні діти, Борис і Лоліта, а ще назвав власні правила життя.

Алан Бадоєв розповів, який шлях обрали їхні з Жанною діти Фото Yaroslav Bugaev із Instagram Бодоєва

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"Війна скинула всі маски з людей, повністю. Зараз їх надягають заново, але перший рік війни, перші пів року війни буквально прибрав усе нанесене, стало видно, хто - людина. Хто готовий іти за своїм словом, хто не готовий. Все стало легко і просто", - поділився Алан.

"Війна дає лише одну спробу. Коли в людей усе палає, горить, ти не маєш права брехати, тебе зразу відчують. Ти маєш говорити те, що ти відчуваєш, і лише ці слова, якщо вони чесні, вони будуть прийняті людьми, а якщо це не чесно - не будуть прийняті", - зазначив він.

На думку Бадоєва, прикладом такої чесності є Макс Барських, чиє відеозвернення в перші дні вторгнення, і те, що він заборонив використання своєї музики на території Росії, де мав величезну популярність, стало "супернеочікуваним ляпасом" тамтешньому режиму і шоубізнесу.

Зі слів режисера, за останні два роки росіяни вкрали чимало пісень Бпрських

"У нього завжди є внутрішнє світло, і виявився характер зі сталевими яйцями. Не було би Макса - я не знаю, де би я зараз був, куди би мене занесло. Тому що Максим проявив себе просто як Джейсон Стейтем: сіли в машину, поїхали за мамою, це сюди, те туди, три доби поспіль за кермом... Я ніколи в житті не думав, що цей тендітний двометровий хлопець може так жорстко і конкретно поводитися. І мені приємно, що я не помилився в другові", - зізнався режисер.

Виправдань тим українським артистам, які зробили вибір на користь держави-агресорки, Алан не може знайти. Проте припускає, що причина їхнього вчинку - невіра в себе.

"Це все відмазки, що "в мене бізнес у Росії"... Ти або бачиш у собі це, або не бачиш. Якщо твою землю, де ти виріс, топчуть ноги... Я не можу знайти виправдання, в мене його нема", - поділився Бадоєв.

"Ні Повалій, ні Кароліна, Кіркоров, вони настільки знають точно, що вони більше ніде не потрібні, крім Росії, їхній голос нікому не потрібний, він неліквідний у світі, в Україні теж неліквідний. Вони можуть дозаробляти свої шматочки масла та хліба - тільки там і це виявляється в цілому важливе за все решту. Насправді вони не вірять в себе. Якби хтось з них повірив, що "я цікавий ще десь, крім цього засрання російського", тоді вони були б вільніші. А вони вірять. Ну кому вони потрібні? Нехай це буде найнеприємнішим сказаним моїм словом. Нікому не потрібні", - наголосив він.

Загалом Бадоєву "вдалося виключити себе з російського потоку", тому він про всіх цих людей більше не думає. Але деякі особисті втрати все ж були відчутними.

"Я втратив одного артиста, якого обожнював - це Земфіра. Я на її піснях ріс, з кожною її піснею пов’язаний кожний мій етап. Я думав, від таких людей, як вона та Цой, ти очікуєш, що все буде одразу, а коли бачиш, як попа шукає м'яке місце, де приземлитися...", - пояснив він.

Алан також не виключає, що багатьом російським артистам на кшталт Кіркорова тамтешня влада погрожує тим, що забере в них дітей

А от Жанну Бадоєву, яка практично не висловлювалася про війну та працює на пропагандистському російському телеканалі, хай там що, він завжди вважатиме другом.

"Ми давно не спілкувалися як друзі. Але ми перемовляємося... Так, Жанна - це мій друг, сто відсотків на все життя, назавжди, тому що це мати моєї дитини, двох", - підкреслив Бадоєв.

"Дозволю собі це все (її позицію) не обговорювати з однієї простої причини: з Жанною ми ще не поговорили про це. Не було можливості ще поговорити. Може, мені бракує поки сил", - визнав він.

"У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка, бо це мати моєї дитини. А за її вибір життєвий, якщо вона мене запитає, якщо їй захочеться зі мною поговорити, я завжди з нею поговорю. Але, думаю, не захочеться, бо це вже її життя і без стуку туди я не заходжу", - додав Алан.

Із колишньою дружиною, яку Україна включила до санкційного списку, Алан досі не говорив про війну

Режисер розказав, як справи в їхніх із Жанною дітей, Бориса та Лоли.

"Ми дуже і дуже ніжно ставимося до дітей, не тиснучи на них. Боря, коли закінчив школу, він мав довчитися у школі, в Італії, згідно їхніх законів, і він у 21 рік зібрав торбинку і сказав Жанні: "Я поїду поживу в Європі, автостопом, відчую себе, а потім вирішу, чим займатимусь, вступати нікуди не хочу". Зараз у нього свій продакшн, він знімає рекламу, документальні фільми. Його перший документальний фільм був про мистецтво Італії, про творців, які відмирають, і його показували в Мілані, його кінокритики дивилися. Зараз він готується до викладання в італійському вузі - людина, яка взяла валізку і ось так вибудувала собі життя. Класно? Я з великою гордістю за цим спостерігаю, це класний шлях", - похвалився Алан.

"Лола - вона взагалі нігілістка, у неї супермій характер і супержаннин. Я не розумію, де в цій дитині середина. Коли вона злиться, коли чогось хоче - це точно я, коли у неї гарний настрій - це Жанна. Лола каже: "Таки я буду режисером, тату". Вона з дуже неймовірно талановитим смаком, у неї дуже серйозний смак, я це бачу за всіма ознаками, нюансами, бачу, в якому деталізованому житті вона живе", - зазначив він.

Лолі, яка мешкає в Італії, в лютому виповнилося 19

Іще Бадоєв дав розлогу відповідь на запитання про його ставлення до алкоголю та наркотиків, екстраполювавши це на життєвий досвід у цілому.

"Ніколи не приховую, що я підвладний всім принадам, або не принадам, цього життя. Тобто все своє життя до 43 років я завжди живу наступним чином: у мене є життя, в мене є досвід, я хочу, щоби в цьому досвіді було все. Це не означає, що, роблячи щось, я це потім повторю, але спробувати - точно спробую", - запевнив він.

Зі слів Алана, він не вміє себе зупиняти, коли бажає гуляти.

"Я вважаю, що це твоє життя, коли ти старим помиратимеш у ліжку, тебе повинні любити люди, хоча би одна людина, яка щиро тебе любить, хоча б одна людина має бути, яка тебе поважає, і коли нестимуть твою труну, нікому не хотілося плюнути. От якщо так людина може прожити, це чесно. Все решта - немає людини, крім мого батька і моїх дітей, перед яким я мушу тримати обличчя", - заявив він.

"Я можу бути абсолютно різним. Якщо я захочу упитися в дрова, я це зроблю. Якщо мені закортить спробувати наркотики - і це я зроблю. Якщо мені закортить спробувати груповий секс із конем посередині - може, і це я спробую. Це моє життя. Головне - це не робити манливим для інших, не ображати нікого своєю поведінкою - ось це важливо. А що ти робиш за зачиненими дверима - це лише твоє відчуття", - пояснив Бадоєв.

Нагадаємо, кілька років тому Бадоєв розказував, чому він любить "божевільних" людей.