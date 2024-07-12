Бадоєв познайомив мережу зі своїм блакитнооким "коханням з першого погляду"
Режисер Алан Бадоєв познайомив підписників зі своїм новим співмешканцем.
43-річний продюсер наробив фото з милим блакитнооким песиком.
"Знайомтесь, це мій маленький CHAO, і це кохання з першого погляду!", - представив нового домашнього улюбленця Алан.
Нагадаємо, кілька місяців тому Алан показувався з іншими членами родини. У квітні Бадоєв навідався до дітей від попереднього шлюбу, старшого сина Бориса та доньки Лоліти, яких разом не бачив протягом чотирьох років. До речі, з мамою своїх дітей, Жанною Алан не спілкувався з початку повномасштабного вторгнення,
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