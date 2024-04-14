"Мить бездоганного щастя": Бадоєв показався з дочкою та сином, яких не бачив разом чотири роки. Фото

Режисер Алан Бадоєв показався в компанії своїх дітей, 21-річного сина Бориса та 19-річної доньки Лоліти, яких разом не бачив протягом чотирьох років.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

"Я не бачив своїх дітей разом чотири роки… Спочатку ковід, потім війна, тож привчився спілкуванню по відеозвʼязку. Хоча для мене це, як пити каву без кофеїну чи танцювати на "тихій паті", де в кожного своя музика у навушниках. Занадто нові й сучасні тенденції, вони скоріше виглядають "як справжні", але не є ними", - написав Алан.

До речі, у Бориса власний продакшн, він займається зйомками реклам та документальних фільмів Фото з Instagram Алана Бадоєва

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Як відомо, Борис - син Жанни Бадоєвої від першого шлюбу

Режисер додав, що кожен українець знає, що це не замінює обійми, поцілунки перед сном, "коли відчуваєш запах волосся своєї дитини". Він зауважив, що таке спілкування не покращує розуміння, та забирає можливість бути поруч.

"І от нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Звісно, я спостерігав за нами. Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко один від одного, а де близько?" - додав Бадоєв.



Фото з Instagram Алана Бадоєва

На його думку, ближче, ніж зараз, вони з дітьми не були ніколи.

"Бо Лола, Боря і я - ми як дуже злагоджене тріо, яке по відчуттю знає всі партії всіх імпровізацій. Кожен відчуває своє місце і мить, коли потрібно починати соло. Це мить бездоганного щастя і вона безумовна. Дякую вам мої янголи, ми збережемо один одного", - підсумував Алан.

До речі, Лоліта живе і навчається в Італії, вона хоче піти по батькових стопах та стати режисеркою

Фото з Instagram Алана Бадоєва

Нагадаємо, з мамою своїх дітей, Жанною Алан не спілкувався з початку повномасштабного вторгнення, однак на інтерв'ю відмовився коментувати те, що вона залишилася жити і працювати в Росії.