Амброзіо з 15-річною дочкою зазнімкувалися в бікіні коло гавайського водоспаду

Тамара Кудрявченко 15 серпня, 16:30
Амброзіо з дочкою та подругами на Гаваях

Амброзіо з дочкою та подругами на Гаваях

43-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо частенько для відпочинку обирає Гаваї.

Нещодавно вона вже показувалася там в червоному купальнику, а цього разу зазнімкувалася зі своєю 15-річною дочкою Анею.

Дівчата в бікіні пообіймалися, стоячи у водоспаді. На дівчині був білий роздільний купальник, а її зіркова мама обрала принтований суцільний з довгим рукавом та відкритою спиною.


Алессандра з дочкою Анею відпочили біля водоспаду

Алессандра з дочкою Анею відпочили біля водоспаду

Амброзіо з дочкою в купальниках

Незабаром доньці моделі виповниться 16 років

Фото з Instagram

До слова, у квітіні цього року дівчата вже були на Гаваях і теж постили фото в купальниках.

Як відомо, у Амброзіо та її чоловіка, бізнесмена Джеймі Мазура також є 12-річний син Ноа Фенікс.

Читайте також:

Супермодель Алессандра Амброзіо відсвяткувала 40-річчя в мікробікіні

Топлес і в стрінгах: 42-річна Амброзіо підставила сонцю розкішне тіло

Кемпбелл і Хантінгтон-Вайтлі у білому та мерехтлива Амброзіо підкорили розкішшю на шоу Dolce&Gabbana

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів