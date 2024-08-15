Амброзіо з 15-річною дочкою зазнімкувалися в бікіні коло гавайського водоспаду
43-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо частенько для відпочинку обирає Гаваї.
Нещодавно вона вже показувалася там в червоному купальнику, а цього разу зазнімкувалася зі своєю 15-річною дочкою Анею.
Дівчата в бікіні пообіймалися, стоячи у водоспаді. На дівчині був білий роздільний купальник, а її зіркова мама обрала принтований суцільний з довгим рукавом та відкритою спиною.
До слова, у квітіні цього року дівчата вже були на Гаваях і теж постили фото в купальниках.
Як відомо, у Амброзіо та її чоловіка, бізнесмена Джеймі Мазура також є 12-річний син Ноа Фенікс.
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