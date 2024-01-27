Гросу в обтислій сукні похизувалася вузькою талією перед дзеркалом. Фото

Юлія Леськова 27 січня, 10:11

Співачка Аліна Гросу зачарувала підписників своєю стрункою фігурою. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Аліна покрутилася перед дзеркалом у новій білій сукні з вирізами по боках та рукавами-ліхтариками. Обтислий одяг підкреслив тонку талію співачки та її груди.

Аліна частенько вихваляється своєю підтягнутою фігурою

Аліна частенько вихваляється своєю підтягнутою фігурою

Свій образ вона доповнила білими чобітками на масивних підборах.


Скріншот з Instagram Аліни Гросу

Гросу також запитала думку підписників, чи личить їй нове вбрання.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу чесно відповіла підписникам, чи робила вона пластику.

Як відомо, зараз Гросу перебуває в Україні та відпочиває разом з рідними. Вона ділилася кадрами з Буковелю.

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Аліна Гросу

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