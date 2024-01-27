Гросу в обтислій сукні похизувалася вузькою талією перед дзеркалом. Фото

Співачка Аліна Гросу зачарувала підписників своєю стрункою фігурою. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Аліна покрутилася перед дзеркалом у новій білій сукні з вирізами по боках та рукавами-ліхтариками. Обтислий одяг підкреслив тонку талію співачки та її груди.

Аліна частенько вихваляється своєю підтягнутою фігурою

Свій образ вона доповнила білими чобітками на масивних підборах.

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Скріншот з Instagram Аліни Гросу

Гросу також запитала думку підписників, чи личить їй нове вбрання.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу чесно відповіла підписникам, чи робила вона пластику.

Як відомо, зараз Гросу перебуває в Україні та відпочиває разом з рідними. Вона ділилася кадрами з Буковелю.