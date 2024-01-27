Гросу в обтислій сукні похизувалася вузькою талією перед дзеркалом. Фото
Співачка Аліна Гросу зачарувала підписників своєю стрункою фігурою. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Аліна покрутилася перед дзеркалом у новій білій сукні з вирізами по боках та рукавами-ліхтариками. Обтислий одяг підкреслив тонку талію співачки та її груди.
Свій образ вона доповнила білими чобітками на масивних підборах.
Гросу також запитала думку підписників, чи личить їй нове вбрання.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу чесно відповіла підписникам, чи робила вона пластику.
Як відомо, зараз Гросу перебуває в Україні та відпочиває разом з рідними. Вона ділилася кадрами з Буковелю.
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