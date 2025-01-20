Гросу у ліфчику повигиналася біля шафи і відповіла, чи хоче дітей

29-річна співачка Аліна Гросу, яка у березні 2024-го вийшла заміж вдруге, відповіла, чи планує дітей.

У своєму Instagram виконавиця також запостила фото, де посвітила фігурою у піжамі й ліфі.

Раніше зірка відповідала, чи робила мамопластику

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Разом зі зйомкою Аліна вирішила трошки розтягнутися

А ще Гросу, яка вже кілька років "не мажорно" живе у США, відповіла, де перебуває нині.

На нащадків у зірки також є плани

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував дитячі фото Гросу, її експерименти з кольором волосся та еволюцію стилю під час дорослішання.