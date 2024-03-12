"Знову це зробила": Гросу весільним відео натякнула на заміжжя

Тетяна Сухачова 12 березня, 13:10

Співачка Аліна Гросу приємно заінтригувала фанатів. На своїй сторінці в Instagram артистка виклала відео у весільній сукні з таємничим коханим.

Романтичний кількасекундний ролик Гросу підписала не менш інтригуючи:

"Я знову це зробила", – вочевидь, натякаючи на другий шлюб.

Обличчя чоловіка Аліна не показала, проте у жовтні 2023-го вона вже натякала на стосунки

Обличчя чоловіка Аліна не показала, проте у жовтні 2023-го вона вже натякала на стосунки

скрін з Instagram

Як відомо, раніше співачка була заміжня. У 2019-му вона вийшла заміж за тодішнього бойфренда Олександра Комкова. Казкове весілля зіграли в Італії, проте пара подала на розлучення, не витримавши навіть року спільного життя.

Нагадаємо, Гросу після початку повномасштабного вторгнення розійшлася з російським актором Романом Полянським. Проте у жовтні 2023-го Аліна вже засвітила нові стосунки.

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Весілля Аліна Гросу
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