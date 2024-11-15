Купальник, вечірня сукня та національний костюм: Пономаренко показала свої дефіле на "Міс Всесвіт"-2024. Відео

фото з Instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024, одеситка Аліна Пономаренко представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2024, що триває нині в Мексиці.

Дівчина вже встигла презентувати журі національний костюм, вечірню сукню та покрасуватися в купальнику.

На офіційній сторінці конкурсу в Instagram запостили три виходи міс.

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Мабуть, слова "ефектно" замало, щоби описати вихід Аліни на сцену

Про національний костюм, що має назву "Сила землі", організатори вже розповідали раніше.

Так виглядає основа костюму фото з Instagram

Помилуватися фігурою довгоногої одеситки можна було під час дефіле в купальниках.

Аліна завершила вихід у блискучій декольтованій сукні бренду Sherri Hill.

Як відомо, минулого року Аліна виграла конкурс "Міс Одеса"-2023.

Нагадаємо, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2024 пройде 16-го листопада у Мексиці.