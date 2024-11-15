Купальник, вечірня сукня та національний костюм: Пономаренко показала свої дефіле на "Міс Всесвіт"-2024. Відео
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024, одеситка Аліна Пономаренко представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2024, що триває нині в Мексиці.
Дівчина вже встигла презентувати журі національний костюм, вечірню сукню та покрасуватися в купальнику.
На офіційній сторінці конкурсу в Instagram запостили три виходи міс.
Про національний костюм, що має назву "Сила землі", організатори вже розповідали раніше.
Помилуватися фігурою довгоногої одеситки можна було під час дефіле в купальниках.
Аліна завершила вихід у блискучій декольтованій сукні бренду Sherri Hill.
Як відомо, минулого року Аліна виграла конкурс "Міс Одеса"-2023.
Нагадаємо, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2024 пройде 16-го листопада у Мексиці.
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