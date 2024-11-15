Купальник, вечірня сукня та національний костюм: Пономаренко показала свої дефіле на "Міс Всесвіт"-2024. Відео

Марія Мельник 15 листопада, 10:30
Пономаренко готується до конкурсу
фото з Instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024, одеситка Аліна Пономаренко представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2024, що триває нині в Мексиці.

Дівчина вже встигла презентувати журі національний костюм, вечірню сукню та покрасуватися в купальнику.

На офіційній сторінці конкурсу в Instagram запостили три виходи міс.


Аліна Пономаренко у металевому національному костюмі

Мабуть, слова "ефектно" замало, щоби описати вихід Аліни на сцену

Про національний костюм, що має назву "Сила землі", організатори вже розповідали раніше.

Пономаренко у національному костюмі

Так виглядає основа костюму

фото з Instagram

Помилуватися фігурою довгоногої одеситки можна було під час дефіле в купальниках.

Конкурсантка-одеситка в купальнику

Аліна завершила вихід у блискучій декольтованій сукні бренду Sherri Hill.

Аліна Пономаренко в сукні з декольте до пупа

Як відомо, минулого року Аліна виграла конкурс "Міс Одеса"-2023.

Нагадаємо, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2024 пройде 16-го листопада у Мексиці.

Читайте також:

20-річна одеситка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024

"Відпочинок - не слабкість": "Міс Всесвіт Україна"-2024 в сукні з відкритою спиною розказала, що поробляє у Нью-Йорку

"Сила землі" і сталеві квіти: як виглядає 5-кілограмовий національний костюм для "Міс Всесвіт"-2024. Фото

Міс Україна Всесвіт
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів