"Міс Всесвіт Україна"-2024 у міні з вензелями і люксовою торбинкою показала вайб Маямі
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024, одеситка Аліна Пономаренко в декольтованому міні попозувала у Маямі.
На фото красуня посвітила довгими засмаглими ніжками і білосніжною усмішкою.
"Маямі вайбз", - підписала фото міс.
Судячи зі свіжих фото з трояндами, прихильників у Аліни точно не бракує.
Як відомо, Пономаренко не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.
Нагадаємо, торік Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.
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