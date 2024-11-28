"Міс Всесвіт Україна"-2024 у міні з вензелями і люксовою торбинкою показала вайб Маямі

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024, одеситка Аліна Пономаренко в декольтованому міні попозувала у Маямі.

На фото красуня посвітила довгими засмаглими ніжками і білосніжною усмішкою.

"Маямі вайбз", - підписала фото міс.

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Судячи зі свіжих фото з трояндами, прихильників у Аліни точно не бракує.

Як відомо, Пономаренко не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.

Нагадаємо, торік Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.