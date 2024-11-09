"Міс Всесвіт Україна"-2024 Пономаренко похвалилася струнким тілом у сяючій сукні. Відео

Юлія Леськова 9 листопада, 12:31
Аліна Пономаренко позує для фото
Фото з Instagram Аліни Пономаренко

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 одеситка Аліна Пономаренко, яка днями показала свій костюм-броню для конкурсу краси, похвалилася струнким тілом у дизайнерській сукні.

Відео модель опублікувала у своєму Instagram.

Аліна покрутилася на камеру демонструючи свою струнку фігуру у обтислій сяючій сукні з відкритими плечима та спиною від бренду meshki.


Аліна Пономаренко у сяючій сукні

"Сяй яскраво, як діамант", - підписала відео вона

Аліна Пономаренко на фото

Свій образ красуня доповнила прикрасами

Зараз дівчина перебуває у Мексиці, де 16 листопада пройде фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2024.

Нагадаємо, якось Аліна Пономаренко розповідала, чим займається у Нью-Йорку.

Як відомо, минулого року Аліна виграла конкурс "Міс Одеса"-2023.

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