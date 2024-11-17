Вперше за 8 років "Міс Всесвіт" стала конкурсантка з Європи. Фото
У Мексиці 16 листопада відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2024. За корону боролися представниці 130 країн світу.
Найкрасивішою жінкою планети обрали 21-річну колишню професійну танцівницю Вікторію К'єр Тейлвіг з Данії.
У трійку фіналісток увійшли красуні з Нігерії та Мексики. Вони посіли друге та третє місця відповідно.
Представниця України, одеситка Аліна Пономаренко не потрапила до гранд-фіналу. Натомість росіянка, 18-річна Валентина Алєксєєва увійшла у 12-ку найкрасивіших конкурсанток.
До слова, два роки тому оргкомітет "Міс Всесвіт Україна" намагався зробити так, аби Росія взагалі не брала участі у "Міс Всесвіт". Але, на жаль, безрезультатно.
Вікторія К'єр Тейлвіг родом із данського міста Себорга. Дівчина стала першою представницею Данії на конкурсі краси, яка посіла перше місце. Востаннє Данія потрапляла до п'ятірки найкращих учасниць 61 рік тому.
Вікторія вивчала бізнес і маркетинг, перш ніж почала працювати у сфері продажу діамантів. Також дівчина віднедавна почала займатися юриспруденцією.
За даними журналу Harper's Bazar красуня вже кілька років бере активну участь у конкурсах краси, втім до того, як вона отримала звання "Міс Данія", дівчина не виборювала перші місця.
Зазначається, що Вікторія виступає за захист тварин, любить подорожувати й активно ділиться моментами з поїздок у своєму Instagram, та має чудові відносини зі своєю матір'ю.
На конкурсі дівчина зазначила, що все життя чекала цього моменту і, за її словами, хоче, аби її голос став "силою добра".
Нагадаємо, представниця з України, одеситка Аліна Пономаренко на "Міс Всесвіт"-2024 дефілювала у неймовірному костюмі-броні під назвою "Сила Землі".
Як відомо, минулого року "Міс Всесвіт" стала представниця з Нікарагуа.
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