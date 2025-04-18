Ексдружина Тищенка у свій ювілей здивувала незвичним самопривітанням. Відео
Ексдружина депутата Миколи Тищенка, бізневумен і блогерка Алла Барановська 18-го квітня святкує свій ювілей - 30 років.
В Instagram іменинниця запостила креативне відеопривітання собі.
Напередодні ювілею Алла відвідала Паризьку оперу. Фото у чорній декольтованій сукні блогерка запостила раніше.
Нагадаємо, у листопаді народний депутат України Микола Тищенко і Барановська подали заяву на розірвання шлюбу. Експара одружилася у 2016-ому і виховує спільного сина Давида.
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