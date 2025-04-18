Ексдружина Тищенка у свій ювілей здивувала незвичним самопривітанням. Відео

Марія Мельник - 18 квітня, 17:00
Алла Барановська святкує ювілей
Фото з Instagram

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, бізневумен і блогерка Алла Барановська 18-го квітня святкує свій ювілей - 30 років.

В Instagram іменинниця запостила креативне відеопривітання собі.

Барановська святкує ювілей

Алла Барановська святкує свої 30 у Парижі

Скрін зі сторі

Святковий торт ексдружини Тищенка

Чого тільки не придумаєш заради контенту

Напередодні ювілею Алла відвідала Паризьку оперу. Фото у чорній декольтованій сукні блогерка запостила раніше.

Нагадаємо, у листопаді народний депутат України Микола Тищенко і Барановська подали заяву на розірвання шлюбу. Експара одружилася у 2016-ому і виховує спільного сина Давида.

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