Ексдружина Тищенка у свій ювілей здивувала незвичним самопривітанням. Відео

Фото з Instagram

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, бізневумен і блогерка Алла Барановська 18-го квітня святкує свій ювілей - 30 років.

В Instagram іменинниця запостила креативне відеопривітання собі.

Алла Барановська святкує свої 30 у Парижі Скрін зі сторі

Реклама:

Чого тільки не придумаєш заради контенту

Напередодні ювілею Алла відвідала Паризьку оперу. Фото у чорній декольтованій сукні блогерка запостила раніше.

Нагадаємо, у листопаді народний депутат України Микола Тищенко і Барановська подали заяву на розірвання шлюбу. Експара одружилася у 2016-ому і виховує спільного сина Давида.