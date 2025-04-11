Барановська посвітила стегнами на фото як у Хадід та похизувалася своїм Принцем Справедливості

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська, готується до свого ювілею.

У свому Instagram 29-річна Алла наробила елегантних фото у самих колготках і показала свого 7-річного сина Давида.

"За тиждень 30… Настрій so-so… Я якось до цієї дати не зовсім ready. Купила нові колготки", - поділилася Барановська.

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З 2022-го Барановська зазнала чимало змін у зовнішності

Блогерка надихалася зйомкою Белли Хадід

Алла також подякувала своєму сину за допомогу і зізналася у любові до нього.

Син Алли, Давид - від її ексчоловіка Миколи Тищенка, який, до речі, вважав, що "його жінка ніколи не буде працювати"

Барановська впевнена, що її хлопець - Принц Справедливості

Нагадаємо, не так давно фотосет з колготками на грудях влаштовувала і блогерка Даша Квіткова.