"Гаряча колишня" Тищенка у рожевому міні посвітила ніжками і розказала, які стосунки вважає крінжем

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська, вбралася у рожеве і нагадала собі про статус "гарячої колишньої".

У своєму Instagram Алла також відповіла на запитання підписників і розказала, як ставиться до стосунків 50/50.

"Нагадування, що ти гаряча колишня", - підписала відео ексдружина депутата.

Алла дійсно відповідає статусу гарячої екс

Барановська також відверто поспілкувалася з фолловерами про особисте. За словами блогерки, останнім часом фінансова модель стосунків дуже змінилася. Однак сама Алла вважає, що основні витрати мають бути на чоловікові.

"Так, поїхали. Звучить на папері ок. У кожного різне ставлення, різні ситуації в житті. Я завжди за чесний діалог на самому початку, - якщо вам ок, то живіть, як вам комфортно.

Завжди можу закрити всі свої рахунки сама, але все ж у стосунках, довгих стосунках, якщо чоловік хоче бути головним, то основні витрати мають бути на його плечах, так чоловік відчуває себе чоловіком. Проте все частіше я бачу, що жінки просто тихенько забезпечують своїх "успішних" хлопців повністю, а вони ходять ділові на районі. Для мене це крінж, але такі ситуації стають нормою", - поділилася Алла.

Ексдружина Тищенка також відповіла, чи був у них з Миколою укладений шлюбний контракт.

Нагадаємо, Алла і Микола прожили в шлюбі сім років та подали на розлучення в листопаді 2023-го. У лютому синові експодружжя виповнилося 8.

До речі, не так давно блогерка розповідала, яка фраза Тищенка її ображала.