Ексдружина Тищенка пригадала його образливу фразу та зізналася, чи планує мамопластику і ще дітей

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, власниця салонів краси та віднедавна лайфстафл блогерка Алла Барановська відповіла на запитання підписників.

У своєму Instagram вона розказала, чому не зробила мамопластику та про шлях до схуднення.

"Не бачу нічого погано у збільшенні грудей, якщо жінка цього хоче (дуже часто це психологічна штука і жінки стають більш впевнені у собі), одразу багато уваги тощо, приклад на інавгурації", - написала Алла.

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"Мільярди мільярдами, а інстинкти ніхто не відміняв. 90% чоловіків звертають уваги на жіночі груди - це закладено природою, також, якщо свій бюст достатньо великий від природи і з віком/після пологів, виглядає не так, як хочеться, то операція вирішить питання, не засуджую у жодному разі.

Якщо особисто про мене, перше, ніколи не відчувала якийсь дискомфорт, або потребу, навпаки, я вдячна, що маю такі форми, бо, як на мене, своя натуральна невелика підтягнута грудь додає юності", - каже Барановська.

Алла задоволена своїм бюстом

"Легше виношувати дитину, легше годувати, після вагітності і грудного вигодовування. Я відновила стан бюсту, і навіть скинула 17 кг і все ок, хоча коли була +17, форми були більш жіночні, але мені так це не подобалося", - пояснила вона.

"Також я хочу народити ще двох пацанів, а памʼятаючи, що відбувається з грудьми під час грудного вигодовування, не уявляю, як би я годувала і що б було після, тому, як буде в мене троє синів, і якщо щось стане не так, як зараз, то, можливо, я подумаю над цим.

І от коли зараз подумала, то зловила себе на думці, що я можу в голові не сприйняти, що в мені щось не моє, у мене є така штука в голові, плюс, це так важко знайти хірурга. Тут стоматолога не міняю 10 років. Тому сподіваюся, що протримаюсь у своїх формах як можна довше", - припустила Барановська.

А ще Алла пригадала свій тернистий шлях до форми, яку має зараз.

Барановська відповіла, чи не набридло їй бути самостійною, та пригадала образливі для неї слова Тищенка.

"Набридає інколи, а вихід який? Тут мама моя трошки перестаралася. Бо висновок у мої 29: легше живуть жінки слабкі і залежні. І фраза батька Давида: "Моя жінка ніколи не буде працювати"", - пригадала Алла.

Нагадаємо, у перші місяці повномасштабного вторгнення Барановська погладшала на 17 кіло, однак вже за 3 місяці вона схудла на 10 через проблеми з фізичним станом.

Раніше вона показувала себе у найбільшій вазі і розказувала, що призвело її до цього та як вона долала проблеми з тілом.

А нещодавно Барановська докладно розказувала про харчування, корисні звички для стрункості та чи колола Оземпік.