Колишня Тищенка в купальнику посвітила тілом у місці свого відновлення та вразила шпагатом

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі та блогерка Алла Барановська, яка після тривалих подорожей повернулася в Україну, розказала про свою рутину.

В Instagram Алла запостила фото в купальнику і розповіла, який щотижневий ритуал впровадила у своє життя.

"Треную тіло активно, але не забуваю йому дякувати завжди. 5 годин я тут без зв'язку", - розповіла блогерка.

Реклама:

Раз на тиждень жінка дозволяє собі повний релакс

Судячи з форми Алли відно, що вона дійсно дбає про себе

Тепер у житті Барановської є час і для тіла, і для мозку

Не пропустила бізнеследі і святкування Геловіну.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Барановська на тлі стресу набрала вагу і мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Минулого року вона розповіла, як проблеми з гормонами спровокували зміни у її тілі, а також, до яких наслідків це призвело.