Колишня Тищенка в купальнику посвітила тілом у місці свого відновлення та вразила шпагатом
Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі та блогерка Алла Барановська, яка після тривалих подорожей повернулася в Україну, розказала про свою рутину.
В Instagram Алла запостила фото в купальнику і розповіла, який щотижневий ритуал впровадила у своє життя.
"Треную тіло активно, але не забуваю йому дякувати завжди. 5 годин я тут без зв'язку", - розповіла блогерка.
Не пропустила бізнеследі і святкування Геловіну.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Барановська на тлі стресу набрала вагу і мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Минулого року вона розповіла, як проблеми з гормонами спровокували зміни у її тілі, а також, до яких наслідків це призвело.
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