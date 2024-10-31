Колишня Тищенка в купальнику посвітила тілом у місці свого відновлення та вразила шпагатом

Марія Мельник 31 жовтня, 16:00
Алла Барановська у сорочці й окулярах
фото з Instagram

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі та блогерка Алла Барановська, яка після тривалих подорожей повернулася в Україну, розказала про свою рутину.

В Instagram Алла запостила фото в купальнику і розповіла, який щотижневий ритуал впровадила у своє життя.

реную тіло активно, але не забуваю йому дякувати завжди. 5 годин я тут без зв'язку", - розповіла блогерка.


Алла Барановська у купальнику

Раз на тиждень жінка дозволяє собі повний релакс

Ексдружина Тищенка у лазні

Судячи з форми Алли відно, що вона дійсно дбає про себе

Тепер у житті Барановської є час і для тіла, і для мозку

Тепер у житті Барановської є час і для тіла, і для мозку

Не пропустила бізнеследі і святкування Геловіну.

Брановська у шапці з павуком

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Барановська на тлі стресу набрала вагу і мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Минулого року вона розповіла, як проблеми з гормонами спровокували зміни у її тілі, а також, до яких наслідків це призвело.

Читайте також:

"На шлюб забивати не можна": Барановська розказала, як вони з Тищенком живуть окремо під час війни

Барановська в сяючій сукні за 50 000 гривень попозувала на срібному тлі

Барановська в хутряному луці показалася в зимовій казці

Тищенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів