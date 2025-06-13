"Тільки там, де є люди, є любов": alyona alyona у новому кліпі показала сміливих українців і закликала не бути самотніми

Реперка alyona alyona презентувала новий трек "Там, де немає людей" і кліп на нього. У відео вона показала сміливих українців та пояснила, чому не варто залишатися наодинці з собою у важкі часи.

"Коли приходить втома або з’являються проблеми в житті, багато людей, зокрема і я, намагаються уникати спілкування і тікають світ за очі, щоб побути наодинці. Здається, що так правильно. Але, залишившись сам на сам із собою та своїми думками, завжди приходить усвідомлення: людині потрібна людина.

Навіть проста розмова з друзями приносить полегшення. Хоча ти просто ділишся історією, яка не обов’язково веде до вирішення проблем. Та саме серед людей ми почуваємося в безпеці, коли ми — зграя. Тільки там, де є люди, є любов. Адже любов — це про вдячність", — наголосила alyona alyona.

Реперка вбралася у стильний лук зі спортивними елементами

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Новий сингл поєднує щирість ліричних роздумів і силу спільності. Це пісня для кожного, хто хоча б раз хотів втекти від світу — і зрозумів, що справжня підтримка живе серед людей. Музична рефлексія про втечу, самотність і цінність присутності поруч.

У відео з’являються справжні військові та енергетики компанії ДТЕК — герої нашого часу, без яких важко уявити теперішнє життя України.

Реперка показала героїв нашого часу

Нагадаємо, у лютому реперка здійснила свою мрію. У Єгипті alyona alyona зробила те, на що не наважилася 4 роки тому.