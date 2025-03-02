"Запланувала двох": 33-річна alyona alyona про підготовку до вагітності і те, як її змінило кохання

Реперка alyona alyona (Альона Савраненко) та її коханий Володимир збираються незабаром стати батьками.

Про те, як готуватиметься до вагітності, скількох дітей планує, та як змінилася вона сама та її творчість завдяки коханому, артистка розказала в інтерв'ю Сергію Лиховиді.

Зі слів Альони, ростити майбутніх нащадків вона збирається на Івано-Франківщині, в рідному селі їхнього батька, Вигоді.

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alyona alyona переїхала жити до коханого на Івано-Франківщину

"У Вигоді хочеться мати щось своє, щоб я могла народити дитину і тут якось заземлитись. Якесь своє житло, заземлитись тут. Хочеться хату свою, щоб дитина гралася й босими ногами гуляла тощо. Багато всяких таких штук мені хочеться тепер", - поділилася зірка.

"Вже мені 33 роки, а собі до 40 я запланувала двох дітей, дай Бог", - повідомила вона.

Савраненко має намір відповідально підійти до підготовки до вагітності.

"Зараз почну десь фігурою займатися, бо вагітність – це плюс 15-20 кг, мені буде важко, я маю їх скинуть", - сказала зірка, пояснивши, що набрала вагу на тлі вживання антидепресантів.

За наступні сім років артистка планує двічі стати мамою

Себе alyona alyona вважає екстравертом, тоді як її коханий, навпаки, інтроверт. Їхні з Володимиром стосунки ніколи не будуть публічними, бо негативний досвід щодо цього в артистки вже є.

"У нас ніколи не буде парного контенту. Ми ніколи не будем парою MamaRika і Сергій Середа чи там, не знаю, Надя і Міша, Кацурін і Дорофєєва. Це не зараз і не про нас. Ми вирішили, що щастя буде любить тишу. І вже два роки любить - напевно, працює", - похвалилася вона.

Альона пояснила, чому шанувальникам не варто чекати від неї "пушки", треків такої енергетики, як на більш ранніх етапах її творчості. Тоді в ній "було багато чоловічого", зараз же вона змінилася в бік жіночності, а низькі вібрації в ній замінила любов, якою вона наповнена.

Із Володимиром Альона похнайомилася через Інтернет. Зі слів зірки, це "топова" історія, яку вона поки не готова розказати

"Були отакенні яйця, які ніхто не бачив, а вони в мене були. Бо я сама за себе. Я мала виборювати багато що, без підтримки, без чиїхось плечей іти, жити те життя, творити кар'єру. Зараз я жінка. В мене є чоловік, в мене є плече, і в мене ці яйця з кожним днем меншають і меншають, я би сказала, що десь вони будуть колись сховані і я буду їх діставать, коли дуже-дуже сильно буде треба, я скажу: "Якщо що, в мене є, знайте!". І це змінило й творчість", - розказала зірка.

Нагадаємо, alyona alyona розповідала, за що вона покохала свого Володимира і чи планують вони весілля.