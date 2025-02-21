"Дала собі другий шанс": alyona alyona у Червоному морі зробила те, на що не зважилася 4 роки тому. Фото
Реперка alyona alyona відправилась у теплі краї для здійснення своєї мрії.
33-річна зірка разом з друзями поїхала у відпустку до Єгипту, де вона зайнялася підводним дайвінгом. У своєму Instagram Альона поділилася процесом занурення на глибину.
Артистка подолала свій страх, заглибившись на 12 метрів. У воді вона зблизька роздивилась рибок та насолодилася красотами Червоного моря.
"Я вдруге повернулася до Єгипту і я дала собі другий шанс дайвінгу, адже 4 роки тому я дуже боялася і змогла зануритися тільки на 2 метри. Цього разу моя глибина — 12 метрів", - зізналася реперка.
"Підводний світ — це щось неймовірне! Я знову бачила рибок за склом, я щаслива. А попереду ще декілька днів відпочинку і тотального наповнення", — розповіла alyona alyona.
Також Альона розповіла про важливість мандрівок у своєму житті, оскільки вони дають їй багато енергії.
"Що мене завжди наповнювало — подорожі. Подорож — це не просто зміна місця, а можливість перевести подих, знайти нову хвилю натхнення, повернути внутрішню рівновагу, порадувати внутрішню дитину. Це про "обрати себе", — зізналась зірка.
Нагадаємо, зараз реперка має бойфренда на ім'я Володимир.
Також Альона ділиться результатами свого схуднення та не проти показатись у білизні.
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