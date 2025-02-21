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"Дала собі другий шанс": alyona alyona у Червоному морі зробила те, на що не зважилася 4 роки тому. Фото

Карина Тімкова - 21 лютого, 14:45
alyona alyona показалась на Червоному морі

Виконавиця насолодилася подорожжю до Шарм-еш-Шейху

Фото з Instagram

Реперка alyona alyona відправилась у теплі краї для здійснення своєї мрії.

33-річна зірка разом з друзями поїхала у відпустку до Єгипту, де вона зайнялася підводним дайвінгом. У своєму Instagram Альона поділилася процесом занурення на глибину.

Артистка подолала свій страх, заглибившись на 12 метрів. У воді вона зблизька роздивилась рибок та насолодилася красотами Червоного моря.


"Я вдруге повернулася до Єгипту і я дала собі другий шанс дайвінгу, адже 4 роки тому я дуже боялася і змогла зануритися тільки на 2 метри. Цього разу моя глибина — 12 метрів", - зізналася реперка.

alyona alyona у відпустці зайнялась дайвінгом

Реперка занурилась на 12 метрів і подружилась з рибами

alyona alyona поділилась емоціями від мандрівки до Єгипту

Разом із подругою артистка потішилась теплим морем. А раніше вона показала, як приміряє купальник

"Підводний світ — це щось неймовірне! Я знову бачила рибок за склом, я щаслива. А попереду ще декілька днів відпочинку і тотального наповнення", — розповіла alyona alyona.

alyona alyona насолодилась дайвінгом у Червоному морі

Зірка підкорила рекордну для себе глибину

alyona alyona показалась на Червоному морі

Після активного дайвінгу Альона зловила єгипетське сонечко

Також Альона розповіла про важливість мандрівок у своєму житті, оскільки вони дають їй багато енергії.

alyona alyona приїхала до Єгипту

Знаменитість полюбляє робити фото у подорожах

"Що мене завжди наповнювало — подорожі. Подорож — це не просто зміна місця, а можливість перевести подих, знайти нову хвилю натхнення, повернути внутрішню рівновагу, порадувати внутрішню дитину. Це про "обрати себе", — зізналась зірка.

alyona alyona показала відпустку в Єгипті

"Відпочинок — не розкіш, а необхідність, щоб рухатися далі", — розповіла щаслива Альона

Нагадаємо, зараз реперка має бойфренда на ім'я Володимир.

Також Альона ділиться результатами свого схуднення та не проти показатись у білизні

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alyona alyona
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