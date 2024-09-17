Цимбалару у піджаку на голе тіло притулилася до дерева і розказала про найважчий період свого життя

Марія Мельник 17 вересня, 13:00
Анастасія Цимбалару - портретне фото

Цимбалару замилувала портретами на природі

Зірка "Жіночого лікаря", українська акторка Анастасія Цимбалару наробила елегантних фото топлес.

Анастасія у сірому костюмі змінила пози на тлі осіннього пейзажу.

"Найважчі і найкращі часи у житті - це коли переходиш із однієї версії себе до іншої", - написала 32-річна актриса.


Цимбалару у костюмі і топлес
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Цимбалару у піджаку притулилася до дерева

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Цимбалару не вважає себе гарною, однак запевняє, що картинка цілком нормальна

Цимбалару не вважає себе гарною, однак запевняє, що "картинка цілком нормальна"

Нагадаємо, раніше Цимбалару розказувала, як відходила після розлучення, чому не подобається собі та про операцію, на яку відкладає кошти.

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