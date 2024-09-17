Цимбалару у піджаку на голе тіло притулилася до дерева і розказала про найважчий період свого життя
Зірка "Жіночого лікаря", українська акторка Анастасія Цимбалару наробила елегантних фото топлес.
Анастасія у сірому костюмі змінила пози на тлі осіннього пейзажу.
"Найважчі і найкращі часи у житті - це коли переходиш із однієї версії себе до іншої", - написала 32-річна актриса.
Нагадаємо, раніше Цимбалару розказувала, як відходила після розлучення, чому не подобається собі та про операцію, на яку відкладає кошти.
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