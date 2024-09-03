"Не вважаю, що це дарма згаяний час": Цимбалару про розлучення, до якої операції готується та якої суми їй вистачає на місяць

Зірка "Жіночого лікаря" поділилася деталям про розлучення, операцію і заробітки

Акторка Анастасія Цимбалару, яка у березні оголосила про розлучення з актором Григорієм Баклановим, привідкрила завісу особистого життя.

В інтерв'ю "Слава+" 32-річна зірка також зізналася у невпевненості в собі та розказала про заробітки.

Настя і Григорій побралися в 2021-му, але були разом більше 10 років. У березні подружжя остаточно розлучилося.

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"Нас було двоє у стосунках, тому рішення приймали ми удвох. Я не виходила зі стосунків, не відчуваючи любові... Спочатку ми розходилися, але не планували розлучатися. Типу, з часом подивимось. Ми підтримуємо комунікацію, але між собою так вирішили, що час (розлучення - ред.) настав", - розказала акторка.

"Я не вважаю, що це час, згаяний дарма. Це час, який був нам потрібен. Ми нічого не ділили, у нас немає нічого спільного", - додала вона скрін з відео

У липні цьогоріч Анастасія повідомила про втрату слуху. Актриса відповіла, чи покращилися справи відтоді.

"Я сиділа навпроти людини і дивилася на її губи, щоб хоч якось прочитати, бо було незручно постійно перепитувати. Ситуація краще, але я от збираю собі на операцію. Це було ускладнення від гайморита, яке перейшло на вухо, зачепили нерв. Ще там є певні кісти, цього всього треба позбуватися. Це буде операція на ніс, але завдяки цьому, можливо, покращиться ситуація з вухом. Це буде вважатися пластикою так чи інакше", - пояснила вона.

Акторка також додала, що не планує нічого змінювати у своїй зовнішності, адже їй "подобається її ніс"

Зізналася Цимбалару і у невневненості у собі, з якою потроху бореться.

"Я в собі невпевнена, але мені здається, що, в принципі, цілком нормальна картинка", - усміхнулася Анастасія.

"Я вчуся приймати компліменти, любити себе... Мені допомогла моя професія, адже в мене немає пунктику щодо зовнішності. Мені байдуже, з якого боку мене знімають, як я виглядаю у кадрі... Я не боюся бути некрасивою", - додала вона.

А ще Анастасія спробувала підрахувати, скільки заробляє на місяць:

"В мене немає стабільного заробітку. Це, по-перше, залежить від наявності проєкту чи його відсутності. По-друге, від кількості зайнятих днів у проєкті. Залежить від того гонорару, який ви затвердили".

"Думаю, що зараз я проживу на тисяч 20 гривень. За місяць я (максимально - ред.) заробляла 5000 доларів. Це без зйомок, на блозі", - додала вона.

За словами акторки, бувають ситуації і коли вона виходить в мінус. У такому випадку Анастасія може позичити гроші у батьків або бере власні відкладені.

"У мене є маленька заначка, з якої я інколи тягаю", - каже Цимбалару

Нагадаємо, у серпні Цимбалару відпочивала з подругами у Греції, де встигла наробити купу фото в купальнику.